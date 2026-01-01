Jordan Gymnastikbeutel (4 l)

Jordan
Trainingsbeutel (4 l)
Hol dir deine Ausrüstung und diese einfache, leichte Tasche, die gut verstaubar und praktisch ist. Die Kordelzüge oben dienen gleichzeitig als Schulterriemen, sodass du den Beutel wie einen Rucksack oder eine Umhängetasche tragen kannst. In den versteckten Reißverschlusstaschen auf der Vorderseite kannst du kleine Wertsachen und Gegenstände sicher verstauen, auf die du schnell und einfach zugreifen möchtest.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Gym Red/Gym Red
- Style: IR8408-013
Jordan
Hol dir deine Ausrüstung und diese einfache, leichte Tasche, die gut verstaubar und praktisch ist. Die Kordelzüge oben dienen gleichzeitig als Schulterriemen, sodass du den Beutel wie einen Rucksack oder eine Umhängetasche tragen kannst. In den versteckten Reißverschlusstaschen auf der Vorderseite kannst du kleine Wertsachen und Gegenstände sicher verstauen, auf die du schnell und einfach zugreifen möchtest.
Produktinformationen
- Ca. 45,5 x 35,5 x 2,5 cm (H x L x T). Trägerlänge: ca. 45,5 cm (kürzeste Länge)
- 100 % Polyester
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Gym Red/Gym Red
- Style: IR8408-013
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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