Inter Mailand 2026 Stadium SE Nike ACG Replika-Fußball-Shorts mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)

Inter Mailand 2026 Stadium SE

27,99 € 39,99 € 30 % Rabatt

Zum ersten Mal überhaupt bringt ACG Inter Mailand vom Spielfeld in die Alpen. Diese Replica-Shorts bringen die Mailänder und die freie Natur zusammen. So kannst du deinen Verein auf jedem Höhenmeter repräsentieren. Wenn du aber wirklich hoch hinaus willst, solltest du dir mehr als nur die Shorts anziehen.

Den Trikots der Profis nachempfunden

Unsere Stadium-Kollektion kombiniert originalgetreue Designdetails mit schweißableitender Technologie und verleiht dir einen sportlichen Look, der von deinem Lieblingsteam inspiriert wurde.

Trockenes Tragegefühl

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.