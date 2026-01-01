Recyclingmaterialien
Inter Mailand 2026 Stadium SE
Nike ACG Replika-Fußball-Longsleeve mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Zum ersten Mal überhaupt bringt ACG Inter Mailand vom Spielfeld in die Alpen. Dieses Replika-Trikot bringt die Mailänder und die Natur zusammen. So kannst du deinen Verein auf jedem Höhenmeter repräsentieren. Wenn du aber wirklich hoch hinaus willst, zieh dir eine Jacke darüber.
- Gezeigte Farbe: Hyper Blue/Schwarz/Safety Orange
- Style: IB3144-413
Inter Mailand 2026 Stadium SE
Zum ersten Mal überhaupt bringt ACG Inter Mailand vom Spielfeld in die Alpen. Dieses Replika-Trikot bringt die Mailänder und die Natur zusammen. So kannst du deinen Verein auf jedem Höhenmeter repräsentieren. Wenn du aber wirklich hoch hinaus willst, zieh dir eine Jacke darüber.
Trockenes Tragegefühl
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Den Trikots der Profis nachempfunden
Unsere Stadium-Kollektion kombiniert originalgetreue Designdetails mit schweißableitender Technologie und verleiht dir einen sportlichen Look, der von deinem Lieblingsteam inspiriert wurde.
Produktinformationen
- Replika-Design
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Hyper Blue/Schwarz/Safety Orange
- Style: IB3144-413
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.