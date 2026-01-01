Inter Mailand 2026 Match SE

149,99 €

Zum ersten Mal überhaupt bringt ACG Inter Mailand vom Spielfeld in die Alpen. Dieses authentische Trikot bringt die Mailänder und die freie Natur zusammen. So kannst du deinen Verein auf jedem Höhenmeter repräsentieren. Wenn du aber wirklich hoch hinaus willst, zieh dir eine Jacke darüber.

Erweiterte Atmungsaktivität

Nike Dri-FIT ADV kombiniert unsere schweißableitende Technologie mit gezielter Kühlung und atmungsaktiven Zonen – für ein trockenes und angenehm kühles Tragegefühl.

Wie die Profis

Mit unserer Match-Kollektion kannst du das Gleiche tragen wie die Profis. Unsere Match-Kollektion kombiniert authentische Designdetails mit leichter, schnell trocknender Technologie und sorgt damit für kühlen Tragekomfort auf dem Spielfeld.