Recyclingmaterialien
Nike Heritage
Crossbody-Kameratasche (3 l)
Einfach schließen und verstauen. Diese Kameratasche von Nike Heritage bietet sicheren Stauraum für deinen Begleiter, mit dem du Erinnerungen festhältst. Das große Hauptfach wird durch eine Zubehörtasche für deine technischen Geräte ergänzt. Ein schwarzes Metallic-Swoosh-Logo und ein verstellbarer Nike-Jacquard-Riemen runden die Tasche mit einem eleganten, dezenten Branding ab.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz
- Style: IM3128-010
Nike Heritage
Einfach schließen und verstauen. Diese Kameratasche von Nike Heritage bietet sicheren Stauraum für deinen Begleiter, mit dem du Erinnerungen festhältst. Das große Hauptfach wird durch eine Zubehörtasche für deine technischen Geräte ergänzt. Ein schwarzes Metallic-Swoosh-Logo und ein verstellbarer Nike-Jacquard-Riemen runden die Tasche mit einem eleganten, dezenten Branding ab.
Produktinformationen
- Ca. 23 cm x 15 cm x 7,5 cm (L x H x B)
- Body: 100 % Polyester. Futter: 85 % Nylon/15 % Polyester
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz
- Style: IM3128-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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