Nike
Fleece-Lauf-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für Herren
Bleib voll im Flow (auch wenn der Schweiß trocknet). Das mittelschwere, angeraute Fleece dieses Hoodies fühlt sich innen besonders weich und außen geschmeidig an. So genießt du nach dem Laufen angenehmen Tragekomfort und ein besonders großzügiges Tragegefühl.
- Gezeigte Farbe: Dark Grey Heather/Bright Crimson
- Style: IU3945-063
Nike
Bleib voll im Flow (auch wenn der Schweiß trocknet). Das mittelschwere, angeraute Fleece dieses Hoodies fühlt sich innen besonders weich und außen geschmeidig an. So genießt du nach dem Laufen angenehmen Tragekomfort und ein besonders großzügiges Tragegefühl.
Vorteile
- Die Oversize-Passform bietet besonders viel Platz am Körper.
- Die doppellagige Kapuze sorgt für eine weiche Struktur.
Produktinformationen
- Grafiken auf der Vorder- und Rückseite
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester. Kapuzenfutter: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester.
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Dark Grey Heather/Bright Crimson
- Style: IU3945-063
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike .
Nike