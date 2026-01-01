FFF 2026 Stadium Goalkeeper Nike Replika-Fußballshorts mit Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)

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Recyclingmaterialien
FFF 2026 Stadion Goalkeeper
Nike Dri-FIT Replika-Fußballshorts (ältere Kinder)
42,99 €
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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Unsere Stadium-Kollektion kombiniert originalgetreue Designdetails mit schweißableitender Technologie und verleiht dir einen sportlichen Look, der von deinem Lieblingsteam inspiriert wurde.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Medium Ash/Monarch/Igloo
- Style: IB5271-010
FFF 2026 Stadion Goalkeeper
42,99 €
Unsere Stadium-Kollektion kombiniert originalgetreue Designdetails mit schweißableitender Technologie und verleiht dir einen sportlichen Look, der von deinem Lieblingsteam inspiriert wurde.
Vorteile
- Die Dri-FIT-Technologie von Nike leitet Schweiß von der Haut weg, wodurch er schneller verdunstet – für ein angenehm trockenes Tragegefühl.
- Die Details dieses Replika-Designs sind der Spielbekleidung der Teams nachempfunden.
Produktinformationen
- Elastischer Bund mit Kordelzug
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Medium Ash/Monarch/Igloo
- Style: IB5271-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 142 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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