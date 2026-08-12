FC Chelsea Victori One Nike Slides (Herren)

Ziadf718ec1c59fa41d68720306370144c9f
Comfy and chelsea logo make it more beautiful than the regular ones
Vom Strand bis zur Tribüne sind diese FC Chelsea Victori One Slides ein Must-have für deine täglichen Aktivitäten. Subtile, aber substanzielle Updates wie ein breiterer Riemen und weicherer Schaumstoff erleichtern das Entspannen. Nur zu, genieß endlosen Tragekomfort für deine Füße.
FC Chelsea Victori One
Vom Strand bis zur Tribüne sind diese FC Chelsea Victori One Slides ein Must-have für deine täglichen Aktivitäten. Subtile, aber substanzielle Updates wie ein breiterer Riemen und weicherer Schaumstoff erleichtern das Entspannen. Nur zu, genieß endlosen Tragekomfort für deine Füße.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Ziadf718ec1c59fa41d68720306370144c9f
Comfy and chelsea logo make it more beautiful than the regular ones
FC Chelsea Victori One