FC Chelsea Nike Total 90 Fußball-T-Shirt (Herren)

CFC TSHIRT
Armadeus
Accurate fit - quality cotton - nice graphic
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Dieses FC Chelsea T-Shirt mit relaxter Passform wurde von der Energie der frühen 2000er Jahre inspiriert und sorgt die ganze Saison über für lässigen Tragekomfort.
FC Chelsea
Dieses FC Chelsea T-Shirt mit relaxter Passform wurde von der Energie der frühen 2000er Jahre inspiriert und sorgt die ganze Saison über für lässigen Tragekomfort.
Die Total 90-Kollektion wurde entwickelt, um die vollen 90 Minuten eines Spiels für Tragekomfort zu sorgen. Die geschwungenen Linien, das asymmetrische Design und der Materialmix machen die Trikots zu echten Klassikern der 2000er-Jahre. Diese Neuauflage gibt diese Energie an eine neue Generation von Spieler:innen und Fans weiter.
5 Sterne
CFC TSHIRT
Armadeus
Accurate fit - quality cotton - nice graphic
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