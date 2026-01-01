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FC Chelsea
Nike Fußball-T-Shirt (Damen)
29,99 €
Zeig deine Liebe zu deinem Team mit diesem Chelsea FC T-Shirt aus weicher, leichter Baumwolle, das sich ideal für den Alltag eignet.
- Gezeigte Farbe: Pitch Blue
- Style: IM1695-426
FC Chelsea
29,99 €
Zeig deine Liebe zu deinem Team mit diesem Chelsea FC T-Shirt aus weicher, leichter Baumwolle, das sich ideal für den Alltag eignet.
Produktinformationen
- 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Pitch Blue
- Style: IM1695-426
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 173 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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