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FC Chelsea Academy Pro Nike Dri-FIT Fußball-Kurzarmshirt für jüngere Kinder - Bright Blue/Midwest Gold

Recyclingmaterialien

FC Chelsea Academy Pro

Nike Dri-FIT Fußball-Kurzarmshirt (jüngere Kinder)

27,99 €
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Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.

Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Zeig deinen kleinen Athlet:innen die Basics und beobachte, wie sie in dem Chelsea FC Academy Pro Oberteil ihr Spiel auf das nächste Level bringen. Die klassische Passform und das feuchtigkeitsableitende Material halten den Schweiß von der Haut ab, wenn es im Spiel heiß hergeht.


  • Gezeigte Farbe: Bright Blue/Midwest Gold
  • Style: IR2092-452

FC Chelsea Academy Pro

27,99 €

Zeig deinen kleinen Athlet:innen die Basics und beobachte, wie sie in dem Chelsea FC Academy Pro Oberteil ihr Spiel auf das nächste Level bringen. Die klassische Passform und das feuchtigkeitsableitende Material halten den Schweiß von der Haut ab, wenn es im Spiel heiß hergeht.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Bright Blue/Midwest Gold
  • Style: IR2092-452

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 130 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

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