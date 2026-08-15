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Nike Everyday Elevated Knöchelsocken (3 Paar) - Multi-Color

Nike Everyday Elevated

Knöchelsocken (3 Paar)

19,99 €
Nike Everyday Elevated Knöchelsocken (3 Paar) - Multi-Color
Nike Everyday Elevated Knöchelsocken (3 Paar) - Multi-Color
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Ein Upgrade für deinen Alltag. Wir haben unsere Signature-Socken in jeder Hinsicht verbessert. Von weicheren Garnen, die ihre Form behalten, über eine wolkenweiche Dämpfung für ultimativen Komfort bis hin zu einer aktualisierten, eng anliegenden Passform – mit ihnen wird jeder Schritt zum Kurzurlaub. Nike Court-Grafiken sorgen für den Match-Ready-Style auch über den Court hinaus.


  • Gezeigte Farbe: Multi-Color
  • Style: IH8635-902

Nike Everyday Elevated

19,99 €

Ein Upgrade für deinen Alltag. Wir haben unsere Signature-Socken in jeder Hinsicht verbessert. Von weicheren Garnen, die ihre Form behalten, über eine wolkenweiche Dämpfung für ultimativen Komfort bis hin zu einer aktualisierten, eng anliegenden Passform – mit ihnen wird jeder Schritt zum Kurzurlaub. Nike Court-Grafiken sorgen für den Match-Ready-Style auch über den Court hinaus.

Vorteile

  • Die Dämpfung an Ferse und Fußballen sorgt für ein weiches Tragegefühl.
  • Die technische Unterstützung des Fußgewölbes und die aktualisierte Passform umschließen deinen Fuß und sorgen für ein bequemes, rutschfestes Tragegefühl.
  • Die verstärkten Zehen und die Ferse sind so konzipiert, dass sie der täglichen Beanspruchung mühelos standhalten.
  • Die Nike Dri-FIT-Technologie hält dich angenehm trocken.
  • Das durchgehende Mesh auf dem Fußrücken sorgt für Atmungsaktivität.
  • Die unter dem Fuß aufgenähte Größe verhindert Verwechslungen beim Anziehen.

Produktinformationen

  • 69 % Baumwolle/29 % Polyester/2 % Elasthan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Multi-Color
  • Style: IH8635-902

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (7)

4.4 Sterne

  • Confort

    jandroku

    Muy cómodas

  • like the emblem..........

    ChrisG960103187

    seem like they run small...or my feet grown..............

  • Absolutely brilliant sock.

    EDENj260940973

    Absolutely love these. Incredibly comfortable and light. I forgot I was wearing them they are that good. I would very highly recommend. Great design.

Nike Everyday Elevated Knöchelsocken (3 Paar)

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