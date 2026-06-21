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Nike Everyday Elevated Crew-Socken (2 Paar) - Multi-Color

Nike Everyday Elevated

Crew-Socken (2 Paar)

17,99 €
Nike Everyday Elevated Crew-Socken (2 Paar) - Multi-Color
Nike Everyday Elevated Crew-Socken (2 Paar) - Multi-Color
Nike Everyday Elevated Crew-Socken (2 Paar) - Multi-Color
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Ein Upgrade für deinen Alltag. Wir haben unsere Signature-Socken in jeder Hinsicht verbessert. Von weicheren Garnen, die ihre Form behalten, über eine wolkenweiche Dämpfung für ultimativen Komfort bis hin zu einer aktualisierten, eng anliegenden Passform – mit ihnen wird jeder Schritt zum Kurzurlaub.


  • Gezeigte Farbe: Multi-Color
  • Style: IH8525-901

Nike Everyday Elevated

17,99 €

Ein Upgrade für deinen Alltag. Wir haben unsere Signature-Socken in jeder Hinsicht verbessert. Von weicheren Garnen, die ihre Form behalten, über eine wolkenweiche Dämpfung für ultimativen Komfort bis hin zu einer aktualisierten, eng anliegenden Passform – mit ihnen wird jeder Schritt zum Kurzurlaub.

Vorteile

  • Die Dämpfung an Ferse und Fußballen sorgt für ein weiches Tragegefühl.
  • Die technische Unterstützung des Fußgewölbes und die aktualisierte Passform umschließen deinen Fuß und sorgen für ein bequemes, rutschfestes Tragegefühl.
  • Die verstärkten Zehen und die Ferse sind so konzipiert, dass sie der täglichen Beanspruchung mühelos standhalten.
  • Die Nike Dri-FIT-Technologie hält dich angenehm trocken.
  • Das durchgehende Mesh auf dem Fußrücken sorgt für Atmungsaktivität.
  • Die unter dem Fuß aufgenähte Größe verhindert Verwechslungen beim Anziehen.

Produktinformationen

  • 59 % Baumwolle / 37 % Polyester / 2 % Elastan / 1 % Nylon
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Multi-Color
  • Style: IH8525-901

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

5 Sterne

  • Love it but if they were dri-fit even better

    shyheime888721386

    I love the style of it It match what with i worn yesterday beautiful with a kiss Would have been also dope if they were dri-fit

  • Stylish

    sherazh281184310

    Stylish and comfy, fit perfect and a snug fit

  • Die besten Gym-Socken

    muhammedc345411359

    Top geeignet für das Gym. An den Fersen und am Fußballen sehr gut gepolstert, so dass man auch längere Strecken laufen kann!

Nike Everyday Elevated Crew-Socken (2 Paar)

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