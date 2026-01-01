England x Palace Kurzarm-Fußballoberteil (ältere Kinder)

Recyclingmaterialien
England x Palace
Kurzarm-Fußballoberteil für ältere Kinder
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Mit diesem weichen, schweißableitenden Oberteil, dessen Design vom Kreuz des Hl. Georg inspiriert ist, zollt Palace England Tribut. Co-Branding am Saum.
- Gezeigte Farbe: Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson
- Style: IB5404-052
England x Palace
Mit diesem weichen, schweißableitenden Oberteil, dessen Design vom Kreuz des Hl. Georg inspiriert ist, zollt Palace England Tribut. Co-Branding am Saum.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Pewter Grey/Bright Crimson/Bright Crimson
- Style: IB5404-052
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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