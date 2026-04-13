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England Tech Fleece Nike Fußball-Jogger für Herren - Work Blue/Weiß

England Tech Fleece

Nike Fußball-Jogger (Herren)

114,99 €
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In dieser England Jogger kannst du dein Team bequem anfeuern. Sie besteht aus unserem hochwertigen, leichten Tech Fleece und ist geschmeidig an der Innen- und Außenseite, um viel Wärme zu gewährleisten, ohne aufzutragen.


  • Gezeigte Farbe: Work Blue/Weiß
  • Style: IB6412-486

England Tech Fleece

114,99 €

In dieser England Jogger kannst du dein Team bequem anfeuern. Sie besteht aus unserem hochwertigen, leichten Tech Fleece und ist geschmeidig an der Innen- und Außenseite, um viel Wärme zu gewährleisten, ohne aufzutragen.

Produktinformationen

  • Body: 53 % Baumwolle / 47 % Polyester; Taschenbeutel (Handrücken): 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Work Blue/Weiß
  • Style: IB6412-486

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 189 cm
    • Schmale Passform: schlank und passgenau
    • 7/8-Länge: reicht bis zum Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

5 Sterne

  • Yoni834533243

    I love the design of the tracksuit but if they could change one thing on it, I would want the pocket on the sleeve on the other sleeve if that was possible for future designs if that is allowed. Otherwise I love the tracksuit.

  • georges616954792

    Top quality and highly recommend it.

England Tech Fleece Nike Fußball-Jogger für Herren

England Tech Fleece

114,99 €

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