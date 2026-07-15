England Energy Nike Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil für Herren

Nice but small & narrow
KatieF597137378
Comes some and very narrow on the body.
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Mit Details, die von den 90er-Jahren inspiriert sind, und einem Aufdruck, der für die Mannschaft spezifisch ist, bietet dir dieses England-Top ein zeitloses Design mit Technologie, die dem modernen Spiel standhält.
England Energy
Mit Details, die von den 90er-Jahren inspiriert sind, und einem Aufdruck, der für die Mannschaft spezifisch ist, bietet dir dieses England-Top ein zeitloses Design mit Technologie, die dem modernen Spiel standhält.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
3 Sterne
Nice but small & narrow
KatieF597137378
Comes some and very narrow on the body.
Estilo noventero
JosebaL704810686
Talla un poco más grande lo habitual, queda amplia. Estilo noventero, más para vestir que para hacer deporte
England Energy