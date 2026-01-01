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England Club Fleece Nike Fußball-Jogger (ältere Kinder, Jungen) - Midnight Navy/Weiß

England Club Fleece

Nike Fußball-Jogger für ältere Kinder (Jungen)

44,99 €
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Weich, warm und bequem – diese England-Jogger kannst du so gut wie immer tragen. Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.


  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Weiß
  • Style: IB7971-410

England Club Fleece

44,99 €

Weich, warm und bequem – diese England-Jogger kannst du so gut wie immer tragen. Glatt auf der Außenseite, weich angeraut innen. Dieses leichte Fleece ist ein unkompliziertes Kleidungsstück, wenn du etwas mehr Wärme möchtest.

Produktinformationen

  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Taschenbeutel: 100 % Baumwolle.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Weiß
  • Style: IB7971-410

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 155 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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