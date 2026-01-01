England 2026 Stadion Goalkeeper Nike Dri-FIT Replika kurzärmliges Fußballtrikot (Herren)

England 2026 Stadion Goalkeeper

109,99 €

Torhüter:innen verdienen das Rampenlicht. Betrachte dies also als ihren Walk of Fame – eine Kollektion, die allen Keeper:innen, die mutig Position zwischen den Pfosten beziehen, Sterne verleiht. Mit diesem Replika-Trikot von England kannst du aussehen wie der/die Torhüter:in deines Landes.

Trockenes Tragegefühl

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Den Trikots der Profis nachempfunden

Unsere Stadium-Kollektion kombiniert originalgetreue Designdetails mit schweißableitender Technologie und verleiht dir einen sportlichen Look, der von deinem Lieblingsteam inspiriert wurde.