England 2026 Stadion Goalkeeper Nike Dri-FIT Replika kurzärmliges Fußballtrikot (ältere Kinder)

Recyclingmaterialien
England 2026 Stadion Goalkeeper
Nike Dri-FIT kurzärmliges Replika-Fußballtrikot (ältere Kinder)
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Dieses Produkt ist derzeit nicht verfügbar
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Torhüter:innen verdienen das Rampenlicht. Betrachte dies also als ihren Walk of Fame – eine Kollektion, die allen Keeper:innen, die mutig Position zwischen den Pfosten beziehen, Sterne verleiht. Mit diesem Replika-Trikot von England kannst du aussehen wie der/die Torhüter:in deines Landes.
- Gezeigte Farbe: Astronomy Blue/Schwarz/Weiß
- Style: IB5124-489
England 2026 Stadion Goalkeeper
Torhüter:innen verdienen das Rampenlicht. Betrachte dies also als ihren Walk of Fame – eine Kollektion, die allen Keeper:innen, die mutig Position zwischen den Pfosten beziehen, Sterne verleiht. Mit diesem Replika-Trikot von England kannst du aussehen wie der/die Torhüter:in deines Landes.
Trockenes Tragegefühl
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Den Trikots der Profis nachempfunden
Unsere Stadium-Kollektion kombiniert originalgetreue Designdetails mit schweißableitender Technologie und verleiht dir einen sportlichen Look, der von deinem Lieblingsteam inspiriert wurde.
Produktinformationen
- Replika-Design
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Astronomy Blue/Schwarz/Weiß
- Style: IB5124-489
Größe und Passform
- Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 137 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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