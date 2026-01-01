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England 2026/27 Nike Skills Fußball - Weiß/Obsidian

England 2026/27

Nike Skills Fußball

19,99 €

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Wenn du deine Beinarbeit verbessern möchtest, ist dieser Ball dank seiner kleineren Größe ideal, um deine Fähigkeiten zu trainieren.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Obsidian
  • Style: IQ7542-100

England 2026/27

19,99 €

Wenn du deine Beinarbeit verbessern möchtest, ist dieser Ball dank seiner kleineren Größe ideal, um deine Fähigkeiten zu trainieren.

Vorteile

Der Ball in Größe 1 eignet sich ideal zur Verbesserung deines Spiels, egal wie alt du bist.

Produktinformationen

  • Durch die maschinengenähte, texturierte Hülle werden Form, Ballgefühl und Strapazierfähigkeit optimiert. Die Gummiblase sorgt für Druck- und Formbeständigkeit.
  • 62 % Polyester / 28 % Nylon / 5 % Gummi / 5 % Elastan
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Obsidian
  • Style: IQ7542-100

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