triangle, start, resume, beginVideo
 
Bild 1 von 6
Nike Energy wasserdichte Fußballjacke aus Webmaterial (Herren) - Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam

Recyclingmaterialien

Nike Energy

Web-Fußballjacke mit Repel-Technologie (Herren)

30 % Rabatt
Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
Medium Ash/Off Noir/Summit White/Summit White
Größe auswählenGrößentabelle

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Vor 30 Jahren eroberte Nike die Fußballwelt im Sturm. Diese wasserabweisende Jacke zeichnet sich durch das gleiche zeitlose Design wie Mitte der 1990er-Jahre aus, ist aber dank modernster Technik für Spiele von heute gerüstet.


  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
  • Style: IF1528-410

Nike Energy

30 % Rabatt

Vor 30 Jahren eroberte Nike die Fußballwelt im Sturm. Diese wasserabweisende Jacke zeichnet sich durch das gleiche zeitlose Design wie Mitte der 1990er-Jahre aus, ist aber dank modernster Technik für Spiele von heute gerüstet.

Vorteile

  • Das in alle Richtungen dehnbare Webmaterial macht alle Bewegungen mit.
  • Die Taschen für die Hände bieten Stauraum.

Produktinformationen

  • Zweiwege-Reißverschluss an der Vorderseite
  • Elastisches Material an Saum und Bündchen
  • Elastische Kapuzenöffnung
  • Aufgesticktes Swoosh-Logo
  • 85 % Polyester/15 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Midnight Navy/Pink Foam/Pink Foam
  • Style: IF1528-410

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 184 cm.
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike Energy.

    Nike Energy wasserdichte Fußballjacke aus Webmaterial (Herren)

    Nike Energy

    30 % Rabatt

    Vervollständige den Look

    Item 3 of 18