Nike Energy Dri-FIT Longsleeve-Fußballoberteil (Herren)

loose thread
Joo188740778
Nice style but the thread is already coming apart on the black stripe area. Initially, I thought it was small stain... its small but now Im scared to wash or wear ii. Ive worn it maybe three times total. disappointed.
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Nike eroberte vor 30 Jahren die Fußballwelt im Sturm. Dieses schweißableitende Oberteil hat die gleichen Details wie die zeitlosen Designs aus der Mitte der 90er-Jahre, aber mit der Technologie, die du benötigst, um im modernen Spiel standzuhalten.
Nike Energy
Nike eroberte vor 30 Jahren die Fußballwelt im Sturm. Dieses schweißableitende Oberteil hat die gleichen Details wie die zeitlosen Designs aus der Mitte der 90er-Jahre, aber mit der Technologie, die du benötigst, um im modernen Spiel standzuhalten.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
1 Stern
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Joo188740778
Nice style but the thread is already coming apart on the black stripe area. Initially, I thought it was small stain... its small but now Im scared to wash or wear ii. Ive worn it maybe three times total. disappointed.
Nike Energy