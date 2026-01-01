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Nike Energy Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Herren) - Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White

Recyclingmaterialien

Nike Energy

Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Herren)

30 % Rabatt
Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
Wolf Grey/Midnight Navy/Pink Foam/Court Blue
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Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Polyesterfasern.

Nike eroberte vor 30 Jahren die Fußballwelt im Sturm. Dieses schweißableitende Oberteil hat die gleichen Details wie die zeitlosen Designs aus der Mitte der 90er-Jahre, aber mit der Technologie, die du benötigst, um im modernen Spiel standzuhalten.


  • Gezeigte Farbe: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
  • Style: IF1534-121

Nike Energy

30 % Rabatt

Nike eroberte vor 30 Jahren die Fußballwelt im Sturm. Dieses schweißableitende Oberteil hat die gleichen Details wie die zeitlosen Designs aus der Mitte der 90er-Jahre, aber mit der Technologie, die du benötigst, um im modernen Spiel standzuhalten.

Produktinformationen

  • Rippmaterial an Kragen und Bündchen
  • Gewebtes Jock-Tag
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
  • Style: IF1534-121

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 184 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

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