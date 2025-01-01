Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set
Bausatz mit exklusiver Minifigur
Tricks und Bausteine? Lass dem Chaos freien Lauf! Zeig deine wildesten Trickshots (und deinen Nike Style) und lass dich von einem überlebensgroßen Nike Dunk dabei unterstützen. Mit diesem Bausatz aus der Nike x LEGO® Kollektion kannst du mit deiner LEGO® Minifigur alle Winkel zum Korb austesten oder dich vom Nike Dunk unterstützen lassen. Bau ihn, wie du dir es vorstellst, um ein episches Spiel zu zeigen.
- Gezeigte Farbe: Gym Red/Weiß
- Style: LE1002-687
Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set
Tricks und Bausteine? Lass dem Chaos freien Lauf! Zeig deine wildesten Trickshots (und deinen Nike Style) und lass dich von einem überlebensgroßen Nike Dunk dabei unterstützen. Mit diesem Bausatz aus der Nike x LEGO® Kollektion kannst du mit deiner LEGO® Minifigur alle Winkel zum Korb austesten oder dich vom Nike Dunk unterstützen lassen. Bau ihn, wie du dir es vorstellst, um ein episches Spiel zu zeigen.
Vorteile
- Der Bausatz enthält einen Graffiti-Hintergrund, einen Korb, einen Court und einen entfernbaren Nike Dunk Mini-Sneaker.
- Die exklusive LEGO® Minifigur zeigt den Style der Nike x LEGO Kollektion. Du kannst aus zwei verschiedenen Köpfen wählen.
- Der baubare Nike Dunk besitzt eine spezielle Funktion, die ihn nach vorne katapultiert, um einen Slam Dunk zu simulieren.
- Dieses Sammlerstück bringt den Basketballspaß vom Court in dein Zimmer.
Produktinformationen
- Für Kinder ab 10 Jahren
- Warnung: Erstickungsgefahr. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
- Ca. 16 cm x 17 cm x 13 cm (H x B x T)
- 454 Teile
- Gezeigte Farbe: Gym Red/Weiß
- Style: LE1002-687
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Nike Dunk Trickshot x LEGO® Set
Große Tricks – Stein auf Stein
Deine verrücktesten Trickshots verdienen ein legendäres Assist. Bau dein episches Display so, wie du willst, und check mit deiner LEGO® Minifigur jeden Winkel zum Korb.
Bereit zum Abheben
Ein Hebel schießt den aufgebauten Nike Dunk nach vorne, und deine Minifigur kassiert dabei jede Menge Style-Punkte.
Exklusive LEGO® Minifigur
Du kannst die Spielfigur aus der Nike x LEGO® Kollektion anpassen: Wähl einen von zwei Köpfen voller Persönlichkeit.
LEGO, das LEGO-Logo und die Minifigur sind Warenzeichen der LEGO Group. ©2025 The LEGO Group. Alle Rechte vorbehalten.