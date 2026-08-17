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Hoch bewertet
Nike Dunk Low Schuh für ältere Kinder - Weiß/Shimmer/Weiß/Shimmer

Nike Dunk Low

Schuh (ältere Kinder)

30 % Rabatt
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Dieser vom Basketball inspirierte Held deiner Sneaker-Kollektion ist mit klassischen Besätzen, Dämpfung und einem Old-School-Profil ausgestattet und bleibt damit den klassischen Nike-Vibes treu.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Shimmer/Weiß/Shimmer
  • Style: IU7766-134

Nike Dunk Low

30 % Rabatt

Dieser vom Basketball inspirierte Held deiner Sneaker-Kollektion ist mit klassischen Besätzen, Dämpfung und einem Old-School-Profil ausgestattet und bleibt damit den klassischen Nike-Vibes treu.

Vorteile

  • Das Obermaterial aus Kunstleder ist strapazierfähig und bequem.
  • Perforationen im Zehenbereich sorgen für zusätzliche Atmungsaktivität.
  • Die durchgehende Gummi-Außensohle sorgt für strapazierfähige Traktion und verfügt über ein Traktionsmuster, das dem Original gleicht.

Produktinformationen

  • Niedrig geschnittener Schuhkragen
  • Kunstleder-Obermaterial
  • Klassische Schnürsenkel
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Shimmer/Weiß/Shimmer
  • Style: IU7766-134

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1208)

4.8 Sterne

  • Daughter Loves Dunks

    NiiqueWiitDaDimples

    My kid loves dunk. She says they’re very comfortable and they match perfectly with the schools uniform.

  • JasmineW223231254

    My Daughter love them they was for school match her uniforms

  • Legoooo!

    AmandaM261010329

    Love the look and feel of these shoes! Very unique and received lots of compliments while wearing them!

Nike Dunk Low Schuh für ältere Kinder

Nike Dunk Low

30 % Rabatt