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Nike Dunk Low Retro SE Schuh (Herren) - Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Weiß

Nike Dunk Low Retro SE

Herrenschuh

30 % Rabatt
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Der Dunk Low Retro kombiniert Premium-Materialien mit einer weichen Polsterung für bahnbrechenden Tragekomfort. Die Möglichkeiten sind endlos – wie trägst du deine Dunks?


  • Gezeigte Farbe: Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Weiß
  • Style: II7078-200

Nike Dunk Low Retro SE

30 % Rabatt

Der Dunk Low Retro kombiniert Premium-Materialien mit einer weichen Polsterung für bahnbrechenden Tragekomfort. Die Möglichkeiten sind endlos – wie trägst du deine Dunks?

Vorteile

  • Das Obermaterial wird mit der Zeit weicher und erhält eine Vintage-Optik.
  • Die Mittelsohle aus Schaumstoff sorgt für Dämpfung bei geringem Gewicht.
  • Die Gummi-Außensohle mit dem typischen Drehpunkt bietet Strapazierfähigkeit, Traktion und klassischen Style.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Moon Particle/Photon Dust/Coconut Milk/Weiß
  • Style: II7078-200

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (3)

4.7 Sterne

  • JoaoR346559430

    very nice and good confort

  • R.A.v256688847

    Tijdloos Perfecte schoen voor privé en smart casual zakelijk.

  • stef1508

    Super modèle, très confortable et stylé

Nike Dunk Low Retro SE Schuh (Herren)

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