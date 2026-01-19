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Nike Dri-FIT Solid Boxershorts (ältere Kinder, 3er-Pack) - Schwarz

Nike

Dri-FIT Solid Boxershorts (ältere Kinder, 3er-Pack)

27,99 €
Schwarz
Game Royal
University Red
Schwarz/Dark Grey
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Mit diesen Boxershorts bist du immer gut angezogen. Das elastische Poly-Strickmaterial sorgt mit der feuchtigkeitsableitenden Dri-FIT-Technologie für kühlen und trockenen Tragekomfort den ganzen Tag über. Der elastische Bund sorgt für eine bequeme Passform und der geschlossene, zweilagige Pouch bietet genau den richtigen Support.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: FB0407-011

Nike

27,99 €

Mit diesen Boxershorts bist du immer gut angezogen. Das elastische Poly-Strickmaterial sorgt mit der feuchtigkeitsableitenden Dri-FIT-Technologie für kühlen und trockenen Tragekomfort den ganzen Tag über. Der elastische Bund sorgt für eine bequeme Passform und der geschlossene, zweilagige Pouch bietet genau den richtigen Support.

Produktinformationen

  • Enthält 3 Paar Boxershorts
  • 92 % recycelter Polyester/8 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz
  • Style: FB0407-011

Größe und Passform

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Super !

    Grzegorz882839540

    Rozmiar dziecięcy L na wzrost 145 cm szczupły styl. Są świetne do wszelkich aktywności. Bez otarć.

Nike Dri-FIT Solid Boxershorts (ältere Kinder, 3er-Pack)

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