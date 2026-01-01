Nike Dri-FIT Set aus Webjacke mit durchgehendem Reißverschluss und Hose (jüngere Kinder)

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Dri-FIT Set aus Webjacke mit durchgehendem Reißverschluss und Hose (jüngere Kinder)
Dieser Performance-Trainingsanzug aus gewebtem Material mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie hält dein Kind beim Spielen kühl und trocken. Die Kapuzenjacke hat einen durchgehenden Reißverschluss und praktische Taschen an den Seitennähten. Die dazu passende schmal zulaufende Hose hat einen elastischen Bund für eine bequeme Passform. Kombiniere dieses Set mit einem beliebigen Nike Dri-FIT Tanktop oder T-Shirt für einen Komplettlook, der für Bewegung gemacht ist.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: JA3410-010
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Dieser Performance-Trainingsanzug aus gewebtem Material mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie hält dein Kind beim Spielen kühl und trocken. Die Kapuzenjacke hat einen durchgehenden Reißverschluss und praktische Taschen an den Seitennähten. Die dazu passende schmal zulaufende Hose hat einen elastischen Bund für eine bequeme Passform. Kombiniere dieses Set mit einem beliebigen Nike Dri-FIT Tanktop oder T-Shirt für einen Komplettlook, der für Bewegung gemacht ist.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: JA3410-010
Größe und Passform
- Männliches Model trägt Größe 6 bei einer Körpergröße von 121 cm
- Weibliches Model trägt Größe 6 bei einer Körpergröße von 119 cm
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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