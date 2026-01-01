Nike Dri-FIT Miler Set aus Oberteil und Shorts (jüngere Kinder)

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Dri-FIT Miler Set aus Oberteil und Shorts (jüngere Kinder)
Ob auf dem Platz, dem Feld oder dem Spielplatz, dieses zweiteilige Set ist der optimale Begleiter für Spiel und Spaß. Es ist mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie ausgestattet, damit die Kids beim Spielen kühl und trocken bleiben. Das Strick-T-Shirt hat einen reflektierenden Besatz und einen Rundhalsausschnitt ohne Etikett für unkomplizierten Tragekomfort. Die gewebten Shorts verfügen über einen elastischen Bund für eine bequeme Passform.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IU5337-010
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Ob auf dem Platz, dem Feld oder dem Spielplatz, dieses zweiteilige Set ist der optimale Begleiter für Spiel und Spaß. Es ist mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie ausgestattet, damit die Kids beim Spielen kühl und trocken bleiben. Das Strick-T-Shirt hat einen reflektierenden Besatz und einen Rundhalsausschnitt ohne Etikett für unkomplizierten Tragekomfort. Die gewebten Shorts verfügen über einen elastischen Bund für eine bequeme Passform.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IU5337-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe 4 bei einer Körpergröße von 107 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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