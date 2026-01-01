Nike
Dri-FIT Miler Set aus Oberteil mit Viertelreißverschluss und Hose (jüngere Kinder)
Mit diesem aufeinander abgestimmten, zweiteiligen Tracksuit aus Materialien mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie bleiben kleine Sportler:innen beim Spielen kühl und trocken. Das Oberteil zum Überziehen hat einen Viertelreißverschluss für einfaches An- und Ausziehen, reflektierende Akzente und Daumenöffnungen für einen modernen Touch. Die Hose verfügt über einen elastischen Bund für eine bequeme Passform. Die Taschen bieten Stauraum für kleine Gegenstände und die schmal zulaufenden Beine haben Bündchen mit einem Reißverschluss.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IU5336-010
Nike
Mit diesem aufeinander abgestimmten, zweiteiligen Tracksuit aus Materialien mit feuchtigkeitsableitender Dri-FIT-Technologie bleiben kleine Sportler:innen beim Spielen kühl und trocken. Das Oberteil zum Überziehen hat einen Viertelreißverschluss für einfaches An- und Ausziehen, reflektierende Akzente und Daumenöffnungen für einen modernen Touch. Die Hose verfügt über einen elastischen Bund für eine bequeme Passform. Die Taschen bieten Stauraum für kleine Gegenstände und die schmal zulaufenden Beine haben Bündchen mit einem Reißverschluss.
Produktinformationen
- Oberteil: 55 % recycelter Polyester / 45 % Polyester. Hose: 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IU5336-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe 4 bei einer Körpergröße von 107 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Bewertungen (0)
Bewertungen (0)
Keine Bewertungen
Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike.
Nike