Nike Dri-FIT Club unstrukturierte Metall-Swoosh-Cap

5 stars
JesperKjærH504349661
good quality and good fit for my large head
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Verbessere deinen Swoosh-Style mit dieser mittelhohen, unstrukturierten Club Cap. Der gebogene Schirm und das Swoosh-Logo aus Metall verleihen deinem Look ein klares Finish. Schweißableitende Technologie sorgt für kühlen Tragekomfort, während du das Beste aus warmem, sonnigem Wetter machst.
Nike Dri-FIT Club
Verbessere deinen Swoosh-Style mit dieser mittelhohen, unstrukturierten Club Cap. Der gebogene Schirm und das Swoosh-Logo aus Metall verleihen deinem Look ein klares Finish. Schweißableitende Technologie sorgt für kühlen Tragekomfort, während du das Beste aus warmem, sonnigem Wetter machst.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.6 Sterne
5 stars
JesperKjærH504349661
good quality and good fit for my large head
Eric913823023
It’s perfect ,I love how comfortable it is
Wie auf den Bildern!
Karen9686a9d869a5482fad05797e388874f0
Sehr gut! Kann ich nur empfehlen.
Nike Dri-FIT Club
Entdecke die unstrukturierte Nike Dri-FIT Club Metal Swoosh Cap
Alle Club-Caps sorgen mit mittlerer Höhe den ganzen Tag für Style.
Die Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schnell verdunstet. Dadurch bleibst du angenehm trocken.