Nike Dri-FIT Boxershorts mit farbigem Bund aus Baumwolle (3er-Pack, ältere Kinder)

Nike
Boxershorts aus Baumwolle mit farbigem Bund und Dri-FIT-Technologie (3er-Pack, ältere Kinder)
Ob in der Schule, im Fitnessstudio oder auf dem Spielfeld – mit diesen Boxershorts bist du bestens für den Tag gerüstet. Sie sind aus atmungsaktivem Baumwoll-Stretch-Jersey gefertigt, während der elastische Bund für eine bequeme Passform sorgt und der geschlossene, zweilagige Pouch genau den richtigen Support bietet.
- Gezeigte Farbe: Energy
- Style: IZ7488-300
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Ob in der Schule, im Fitnessstudio oder auf dem Spielfeld – mit diesen Boxershorts bist du bestens für den Tag gerüstet. Sie sind aus atmungsaktivem Baumwoll-Stretch-Jersey gefertigt, während der elastische Bund für eine bequeme Passform sorgt und der geschlossene, zweilagige Pouch genau den richtigen Support bietet.
Produktinformationen
- Enthält 3 Paar Boxershorts
- 95 % Baumwolle/5 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Energy
- Style: IZ7488-300
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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