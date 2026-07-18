Nike Dri-FIT ADV Club unstrukturierte Tennis-Cap

Cappellino baseball di ottima qualità.
ENRICOR15236428
Comprato per giocarci a tennis ma si può portare tutti i giorni. È bello, comodo, leggero e traspirante. Ottimo prodotto.
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.
Ob auf dem Tennisplatz oder in der Freizeit – mit der Nike Club Cap kannst du deine Lieblings-Workouts absolvieren. Diese unstrukturierte, mittelhohe Cap sorgt mit fortschrittlichem, schweißableitendem Material für frischen Tragekomfort während des gesamten Spiels. Außerdem ist sie besonders atmungsaktiv, wenn es im Spiel heiß hergeht. Unsere Designer verkürzten zudem die AeroBill, damit du nicht abgelenkt wirst, wenn du dein nächstes Ass servierst.
Nike Dri-FIT ADV Club
Ob auf dem Tennisplatz oder in der Freizeit – mit der Nike Club Cap kannst du deine Lieblings-Workouts absolvieren. Diese unstrukturierte, mittelhohe Cap sorgt mit fortschrittlichem, schweißableitendem Material für frischen Tragekomfort während des gesamten Spiels. Außerdem ist sie besonders atmungsaktiv, wenn es im Spiel heiß hergeht. Unsere Designer verkürzten zudem die AeroBill, damit du nicht abgelenkt wirst, wenn du dein nächstes Ass servierst.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.3 Sterne
Cappellino baseball di ottima qualità.
ENRICOR15236428
Comprato per giocarci a tennis ma si può portare tutti i giorni. È bello, comodo, leggero e traspirante. Ottimo prodotto.
Comfortable to wear
John422290444
Nice comfortable cap, perfect for our warmer weather.
Super
michelam529024665
Meraviglioso nella vestibiàita, confort e tessuto
Nike Dri-FIT ADV Club