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Hoch bewertet
Nike Dri-FIT ADV Club unstrukturierte Tennis-Cap - Weiß/Schwarz

Recyclingmaterialien

Nike Dri-FIT ADV Club

Unstrukturierte Tennis-Cap

32,99 €
Weiß/Schwarz
Schwarz/Weiß
Old Royal/Weiß
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Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Ob auf dem Tennisplatz oder in der Freizeit – mit der Nike Club Cap kannst du deine Lieblings-Workouts absolvieren. Diese unstrukturierte, mittelhohe Cap sorgt mit fortschrittlichem, schweißableitendem Material für frischen Tragekomfort während des gesamten Spiels. Außerdem ist sie besonders atmungsaktiv, wenn es im Spiel heiß hergeht. Unsere Designer verkürzten zudem die AeroBill, damit du nicht abgelenkt wirst, wenn du dein nächstes Ass servierst.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Schwarz
  • Style: FB5598-100

Nike Dri-FIT ADV Club

32,99 €

Ob auf dem Tennisplatz oder in der Freizeit – mit der Nike Club Cap kannst du deine Lieblings-Workouts absolvieren. Diese unstrukturierte, mittelhohe Cap sorgt mit fortschrittlichem, schweißableitendem Material für frischen Tragekomfort während des gesamten Spiels. Außerdem ist sie besonders atmungsaktiv, wenn es im Spiel heiß hergeht. Unsere Designer verkürzten zudem die AeroBill, damit du nicht abgelenkt wirst, wenn du dein nächstes Ass servierst.

Vorteile

  • Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie vereint feuchtigkeitsableitendes Material mit fortschrittlichen Technologien und innovativen Details für ein angenehm trockenes Tragegefühl.
  • Geschmeidiges, leichtes Material mit viel Stretch sorgt für eine perfekte Passform.
  • Perforationen an Krone und Schweißband sorgen für zusätzliche Atmungsaktivität.
  • Der Klettverschlussriemen hinten ermöglicht eine verstellbare Passform.

Produktinformationen

  • Body: 90 % Polyester / 10 % Elastan. Schirmunterseite: 100 % Polyester. Schweißband: 80 % Polyester/20 % Elastan Einsatzfutter vorne: 90 % Polyester/10 % Elastan
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Schwarz
  • Style: FB5598-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (38)

4.3 Sterne

  • Cappellino baseball di ottima qualità.

    ENRICOR15236428

    Comprato per giocarci a tennis ma si può portare tutti i giorni. È bello, comodo, leggero e traspirante. Ottimo prodotto.

  • Comfortable to wear

    John422290444

    Nice comfortable cap, perfect for our warmer weather.

  • Super

    michelam529024665

    Meraviglioso nella vestibiàita, confort e tessuto

Nike Dri-FIT ADV Club unstrukturierte Tennis-Cap

Nike Dri-FIT ADV Club

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