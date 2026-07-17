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Hoch bewertet
Nike Dri-FIT ADV Ace Schirmmütze - Schwarz/Anthracite/Weiß

Recyclingmaterialien

Nike Dri-FIT ADV Ace

Schirmmütze

27,99 €
Schwarz/Anthracite/Weiß
Weiß/Anthracite/Schwarz
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Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Diese unstrukturierte, niedrig tiefe Schirmmütze wurde für Tennisliebhaber entwickelt und kann sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Freizeit getragen werden. Die Belüftung im Design bietet ein luftiges Tragegefühl an den entscheidenden Stellen. Das elastische, schweißableitende Material sorgt für ein frisches Tragegefühl. Der verkürzte AeroBill wurde für minimale Ablenkungen bei deinen Aufschlägen entwickelt, damit du im Spiel selbstbewusst dein Bestes geben kannst.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Weiß
  • Style: FB6443-010

Nike Dri-FIT ADV Ace

27,99 €

Diese unstrukturierte, niedrig tiefe Schirmmütze wurde für Tennisliebhaber entwickelt und kann sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Freizeit getragen werden. Die Belüftung im Design bietet ein luftiges Tragegefühl an den entscheidenden Stellen. Das elastische, schweißableitende Material sorgt für ein frisches Tragegefühl. Der verkürzte AeroBill wurde für minimale Ablenkungen bei deinen Aufschlägen entwickelt, damit du im Spiel selbstbewusst dein Bestes geben kannst.

Vorteile

  • Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Designelementen, was dich angenehm trocken hält.
  • Der verkürzte Aerobill sorgt für Atmungsaktivität und reduziert Ablenkungen.
  • Der verstellbare Riemen hinten ermöglicht eine optimale Passform.
  • Strategisch platzierte Belüftungslöcher um die Krone basieren auf Schweißdiagrammen.
  • Der UV-Schutz in den vom Schirm bedeckten Bereichen schützt vor der Sonne.
  • Das perforierte Futter ermöglicht verbesserte Atmungsaktivität.

Produktinformationen

  • Body: 90 % Polyester/10 % Elastan; Schirmunterseite: 100 % Polyester. Futter: 80 % Polyester/20 % Elastan
  • Nicht waschen
  • Importiert
  • Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Weiß
  • Style: FB6443-010

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (11)

4.3 Sterne

  • Cute but Velcro adjustment pulls longer here.

    patty0d80bc11bce646eeb2729c6606ff0864

    This is a cute visor, but the Velcro on the back for adjustments catches on my hair and pulls it out . If you don’t have short hair, beware!

  • Comfy stylish visor

    DelgertuyaG931496917

    Fits true size. Very comfortable. I like it black material inside because when you get sweaty it gets dirty easily. Looks fashionable. Whit color looks good on everything.

  • JorgeR234536497

    Excellent. I gave it to my wife as a gift, and she loves it.

Nike Dri-FIT ADV Ace Schirmmütze

Nike Dri-FIT ADV Ace

27,99 €

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