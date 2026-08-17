Nike Downshifter 14 Straßenlaufschuh (Herren)

Confort e Prezzo
christiang673254844
Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.
Nike Downshifter 14
Mit dem Downshifter 14 kannst du einen Gang zulegen. Wir haben die Dämpfung in der Mittelsohle erhöht, um mehr Tragekomfort und Reaktionsfreudigkeit als beim Vorgängermodell zu bieten. Außerdem besteht das Obermaterial aus offenmaschigem Mesh für optimale Atmungsaktivität und ein Mittelfußband sorgt für ein sicheres Tragegefühl.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.1 Sterne
Confort e Prezzo
christiang673254844
Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.
PETROSG328087609
Φαρδύ άνετο αλλά χτυπάει στο πίσω μέρος
Love this
Gergely701177834
Great Quality, really comfi, great price
Nike Downshifter 14
Speziell entwickelt für
Dämpfung
Schuhgewicht
Sprengung
Schuhgewicht
Ca. 358 g (Herrenschuhgröße 44)
Sprengung
10 mm