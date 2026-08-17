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Hoch bewertet
Nike Downshifter 14 Straßenlaufschuh (Herren) - Schwarz/Anthracite/Wolf Grey/Weiß

Nike Downshifter 14

Herren-Laufschuh

69,99 €
Schwarz/Anthracite/Wolf Grey/Weiß
Schwarz/Anthracite/Schwarz
Summit White/Schwarz/Weiß/Metallic Silver
Weiß/Racer Blue/Anthracite/Schwarz
Weiß/Midnight Navy/Summit White/Green Spark
Schwarz/Anthracite/Weiß/Red Orbit
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  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Wolf Grey/Weiß
  • Style: IB1895-002

Nike Downshifter 14

69,99 €

Mit dem Downshifter 14 kannst du einen Gang zulegen. Wir haben die Dämpfung in der Mittelsohle erhöht, um mehr Tragekomfort und Reaktionsfreudigkeit als beim Vorgängermodell zu bieten. Außerdem besteht das Obermaterial aus offenmaschigem Mesh für optimale Atmungsaktivität und ein Mittelfußband sorgt für ein sicheres Tragegefühl.

Vorteile

  • Das speziell entwickelte, offenmaschige Mesh im Obermaterial bietet Atmungsaktivität.
  • Wir haben die Dämpfung in der Mittelsohle erhöht, um mehr Tragekomfort und Sprungkraft zu bieten.
  • Das interne Passformband sorgt für Halt im Mittelfußbereich und ein sicheres Tragegefühl.

Produktinformationen

  • Gewicht: ca. 358 g (Herrenschuhgröße 44)
  • Sprengung: 10 mm
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Anthracite/Wolf Grey/Weiß
  • Style: IB1895-002

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (27)

4.1 Sterne

  • Confort e Prezzo

    christiang673254844

    Comfort a prezzo accessibile, sin dal primo momento sono risultate comode e non eccessivamente calde, poiché le uso giornalmente per lavorare.

  • PETROSG328087609

    Φαρδύ άνετο αλλά χτυπάει στο πίσω μέρος

  • Love this

    Gergely701177834

    Great Quality, really comfi, great price

Nike Downshifter 14 Straßenlaufschuh (Herren)

Nike Downshifter 14

69,99 €

Verbesserte Atmungsaktivität und eine Mittelsohle aus weichem Schaumstoff federn jeden Schritt ab.

Speziell entwickelt für

Straßenläufe

Dämpfung

Reaktionsfreudig

Schuhgewicht

Ca. 358 g (Herrenschuhgröße 44)

Sprengung

10 mm

Technische Daten

Schuhgewicht

Ca. 358 g (Herrenschuhgröße 44)

Sprengung

10 mm

Merkmale, die überzeugen

  • Atmungsaktives Obermaterial

    Das speziell entwickelte, offenmaschige Mesh im Obermaterial bietet Atmungsaktivität.

  • Bequeme Mittelsohle

    Wir haben die Dämpfung in der Mittelsohle für mehr Tragekomfort und Sprungkraft erhöht.

  • Sichere Passform

    Das interne Mittelfußband sorgt für Halt im Mittelfußbereich und ein sicheres Tragegefühl.

Vervollständige den Look

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