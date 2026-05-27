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Nike DNA Academy Dri-FIT Basketballshorts (Herren, ca. 20 cm) - Schwarz/Schwarz/Schwarz/Weiß

Recyclingmaterialien

Nike DNA Academy

Dri-FIT Basketballshorts (Herren, ca. 20,5 cm)

34,99 €
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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Willst du mehr aus deinem Spiel machen? Binde diese hochgezogenen Shorts fest, damit du in Ruhe den Ball versenken kannst, ohne dass dir der Stoff im Weg ist. Unsere Nike Dri-FIT-Technologie sorgt außerdem für ein angenehm trockenes Tragegefühl, während du an deinen Combos arbeitest.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: IQ8608-010

Nike DNA Academy

34,99 €

Willst du mehr aus deinem Spiel machen? Binde diese hochgezogenen Shorts fest, damit du in Ruhe den Ball versenken kannst, ohne dass dir der Stoff im Weg ist. Unsere Nike Dri-FIT-Technologie sorgt außerdem für ein angenehm trockenes Tragegefühl, während du an deinen Combos arbeitest.

Vorteile

Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.

Produktinformationen

  • Ca. 20,5 cm Beininnenlänge
  • Strickmaterial mit Mesh-Außenseite und flacher Rückseite
  • Elastischer Bund mit Kordelzug
  • Aufgesticktes Swoosh-Logo
  • Seitentaschen
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: IQ8608-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Lenka236665739

    Material and size Is perfect, very comfortable. *****

Nike DNA Academy Dri-FIT Basketballshorts (Herren, ca. 20 cm)

Nike DNA Academy

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