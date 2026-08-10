Nike Dash Dri-FIT Laufshorts (ältere Kinder, Mädchen)

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natishaw77259008
runs on the small side, easy to snag. Not best quality material.
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Polyesterfasern.
Stell dich jedem Kilometer – mit mutigem Style und luftigem Tragegefühl. Die Nike Dash Laufshorts sitzen auf Taillenhöhe und sorgen mit kühlendem Dri-FIT-Material, geschwungenem Saum und luftiger Passform dafür, dass deine Beine atmen können, während du Rekorde brichst.
Nike Dash
Stell dich jedem Kilometer – mit mutigem Style und luftigem Tragegefühl. Die Nike Dash Laufshorts sitzen auf Taillenhöhe und sorgen mit kühlendem Dri-FIT-Material, geschwungenem Saum und luftiger Passform dafür, dass deine Beine atmen können, während du Rekorde brichst.
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
2 Sterne
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Nike Dash