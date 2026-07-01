Nike Crossover Basketballshorts mit Dri-FIT-Technologie (ca. 13 cm) (Damen)

Σούπερ!!
Maria684354852
Πολύ καλή ποιότητα υφάσματος,άνετο και δροσερό για το καλοκαίρι. Το συστήνω!!
Recyclingmaterialien
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Willst du mehr aus deinem Spiel machen? Binde diese hoch sitzenden Shorts (ca. 13 cm) fest, damit du in Ruhe den Ball versenken kannst, ohne dass dabei unnötiger Stoff im Weg ist. Unsere Nike Dri-FIT-Technologie sorgt außerdem für ein angenehm trockenes Tragegefühl, während du an deinen Combos arbeitest.
Nike Crossover
Willst du mehr aus deinem Spiel machen? Binde diese hoch sitzenden Shorts (ca. 13 cm) fest, damit du in Ruhe den Ball versenken kannst, ohne dass dabei unnötiger Stoff im Weg ist. Unsere Nike Dri-FIT-Technologie sorgt außerdem für ein angenehm trockenes Tragegefühl, während du an deinen Combos arbeitest.
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
5 Sterne
Σούπερ!!
Maria684354852
Πολύ καλή ποιότητα υφάσματος,άνετο και δροσερό για το καλοκαίρι. Το συστήνω!!
Nike Crossover