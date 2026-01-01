Nike Court Vision Low Suede Schuh (Herren)

Nike Court Vision Low Suede
Herrenschuh
Liebst du auch den Old-School-Style des Basketballs der 80er Jahre? Entdecke den Court Vision Durch die Kombination aus Leder, Wildleder und einer Gummi-Cupsohle bietet dieser von klassischen Designs inspirierte Schuh dir Tragekomfort für den ganzen Tag.
- Gezeigte Farbe: Phantom/Cream II
- Style: IO0461-001
Nike Court Vision Low Suede
Liebst du auch den Old-School-Style des Basketballs der 80er Jahre? Entdecke den Court Vision Durch die Kombination aus Leder, Wildleder und einer Gummi-Cupsohle bietet dieser von klassischen Designs inspirierte Schuh dir Tragekomfort für den ganzen Tag.
Vorteile
- Das Obermaterial aus Echt- und Kunstleder erhält mit der Zeit einen Vintage-Look.
- Die Perforation an der Zehenbox und den Seiten sorgt für Atmungsaktivität.
- Die Gummi-Cupsohle verleiht Strapazierfähigkeit und Traktion.
Produktinformationen
- Schaumstoff-Mittelsohle
- Gummi-Außensohle
- Gezeigte Farbe: Phantom/Cream II
- Style: IO0461-001
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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