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Nike Court Vision Low Suede Premium Schuh (Herren) - Wheat/Flax/Wheat

Nike Court Vision Low Suede Premium

Herrenschuh

84,99 €

Beim Nike Court Vision Low trifft der Fastbreak-Style des Basketballs der 80er Jahre auf das schnelle Spiel von heute. Das Obermaterial aus glattem Wildleder erinnert an die Oldschool-Basketballsneaker mit einem Premium-Touch, und für die klassische Cupsohle aus Gummi standen die legendärsten Styles der Vergangenheit Modell.


  • Gezeigte Farbe: Wheat/Flax/Wheat
  • Style: IQ9749-700

Nike Court Vision Low Suede Premium

84,99 €

Beim Nike Court Vision Low trifft der Fastbreak-Style des Basketballs der 80er Jahre auf das schnelle Spiel von heute. Das Obermaterial aus glattem Wildleder erinnert an die Oldschool-Basketballsneaker mit einem Premium-Touch, und für die klassische Cupsohle aus Gummi standen die legendärsten Styles der Vergangenheit Modell.

Vorteile

  • Das Wildleder-Obermaterial wird mit der Zeit perfekt weich.
  • Perforationen an den Zehen und Seiten sorgen für Atmungsaktivität.

Produktinformationen

  • Obermaterial aus echtem Leder
  • Gummi-Außensohle
  • Gezeigte Farbe: Wheat/Flax/Wheat
  • Style: IQ9749-700

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Nike Court Vision Low Suede Premium Schuh (Herren)

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    84,99 €