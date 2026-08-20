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Nike Club unstrukturierte Futura Wash-Cap - Weiß/Schwarz

Nike Club

Unstrukturierte Futura Wash-Cap

27,99 €
Weiß/Schwarz
Particle Grey/Weiß
Schwarz/Schwarz
Schwarz/Weiß
Obsidian/Weiß
Parachute Beige/Weiß

Diese Nike Club Cap ist eine klassische, mittellange Cap mit vielen Styling-Optionen. Sie besteht aus geschmeidigem Baumwoll-Twill, der dank einer weichen Waschung für unkomplizierten Tragekomfort vom ersten Tag an sorgt. Der vorgeformte Schirm sorgt für lässigen Style und der verstellbare Riemen hinten ermöglicht eine optimale Passform.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Schwarz
  • Style: FB5368-100

Nike Club

27,99 €

Diese Nike Club Cap ist eine klassische, mittellange Cap mit vielen Styling-Optionen. Sie besteht aus geschmeidigem Baumwoll-Twill, der dank einer weichen Waschung für unkomplizierten Tragekomfort vom ersten Tag an sorgt. Der vorgeformte Schirm sorgt für lässigen Style und der verstellbare Riemen hinten ermöglicht eine optimale Passform.

Vorteile

  • Die Nike Club Caps haben ein mittelhohes Design mit klassischem Style und sind vielseitig für jeden Anlass.
  • Das Baumwoll-Twillmaterial sorgt für ein weiches, geschmeidiges Tragegefühl und unkomplizierten Tragekomfort den ganzen Tag über.
  • Das mittellange Design passt knapp genau über den Kopf und sorgt für ein vielseitiges Profil, das lässig und einfach zu stylen ist.
  • Der Verschluss hinten ist mit dem Metallschiebeverschluss verstellbar. Der überschüssige Riemen hinten lässt sich gut in das Schweißband einstecken.

Produktinformationen

  • Umstickte Ösen
  • Gesticktes Nike Futura-Logo in der Mitte auf der Krone
  • 100 % Baumwolle
  • Handwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Schwarz
  • Style: FB5368-100

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    27,99 €