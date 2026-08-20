Nike Club
Unstrukturierte Futura Wash-Cap
Diese Nike Club Cap ist eine klassische, mittellange Cap mit vielen Styling-Optionen. Sie besteht aus geschmeidigem Baumwoll-Twill, der dank einer weichen Waschung für unkomplizierten Tragekomfort vom ersten Tag an sorgt. Der vorgeformte Schirm sorgt für lässigen Style und der verstellbare Riemen hinten ermöglicht eine optimale Passform.
- Gezeigte Farbe: Weiß/Schwarz
- Style: FB5368-100
Nike Club
Diese Nike Club Cap ist eine klassische, mittellange Cap mit vielen Styling-Optionen. Sie besteht aus geschmeidigem Baumwoll-Twill, der dank einer weichen Waschung für unkomplizierten Tragekomfort vom ersten Tag an sorgt. Der vorgeformte Schirm sorgt für lässigen Style und der verstellbare Riemen hinten ermöglicht eine optimale Passform.
Vorteile
- Die Nike Club Caps haben ein mittelhohes Design mit klassischem Style und sind vielseitig für jeden Anlass.
- Das Baumwoll-Twillmaterial sorgt für ein weiches, geschmeidiges Tragegefühl und unkomplizierten Tragekomfort den ganzen Tag über.
- Das mittellange Design passt knapp genau über den Kopf und sorgt für ein vielseitiges Profil, das lässig und einfach zu stylen ist.
- Der Verschluss hinten ist mit dem Metallschiebeverschluss verstellbar. Der überschüssige Riemen hinten lässt sich gut in das Schweißband einstecken.
Produktinformationen
- Umstickte Ösen
- Gesticktes Nike Futura-Logo in der Mitte auf der Krone
- 100 % Baumwolle
- Handwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Weiß/Schwarz
- Style: FB5368-100
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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