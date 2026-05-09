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Nike Club strukturierte Racing Cap - University Red/Schwarz

Nike Club

Strukturierte Renncap

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Nike, die Siegesgöttin, übernimmt mit dieser vom Rennsport inspirierten Cap die Führung. Sie verfügt über eine strukturierte, mittelhohe Passform und einen gebogenen Schirm für einen klassischen Look.


  • Gezeigte Farbe: University Red/Schwarz
  • Style: IH9259-696

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Nike, die Siegesgöttin, übernimmt mit dieser vom Rennsport inspirierten Cap die Führung. Sie verfügt über eine strukturierte, mittelhohe Passform und einen gebogenen Schirm für einen klassischen Look.

Produktinformationen

  • Verstellbarer Riemen hinten
  • Schiebeverschluss aus Metall
  • Body: 100 % Baumwolle Innenseite des Einsatzes vorne: 100 % Polyester
  • Nicht waschen
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: University Red/Schwarz
  • Style: IH9259-696

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • love them so much I got all the colors!

    Nicholas57718698

    Dope hat! I love the details too!

Nike Club strukturierte Racing Cap

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