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Hoch bewertet
Nike Club Jogger aus French-Terry (Herren) - Schwarz/Schwarz/Weiß

Nike Club

Jogger aus French-Terry (Herren)

54,99 €
Schwarz/Schwarz/Weiß
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Weiß
Obsidian/Obsidian/Weiß
Pink Foam/Pink Foam/Weiß
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Diese klassische Jogger wurde für ein relaxtes Tragegefühl an Gesäß und Oberschenkel entwickelt und läuft an den gerippten Knöcheln leicht schmal zu. Das mittelschwere French-Terry-Material sorgt für ein weiches, bequemes Tragegefühl, ähnlich deiner klassischen Trainingshose.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: FN3801-010

Nike Club

54,99 €

Diese klassische Jogger wurde für ein relaxtes Tragegefühl an Gesäß und Oberschenkel entwickelt und läuft an den gerippten Knöcheln leicht schmal zu. Das mittelschwere French-Terry-Material sorgt für ein weiches, bequemes Tragegefühl, ähnlich deiner klassischen Trainingshose.

Vorteile

  • Dieses mittelschwere French-Terry-Material (mit nicht angerauten Schlaufen innen) sorgt für Struktur, Atmungsaktivität und ein weiches Tragegefühl. Damit eignet es sich sowohl für das Fitnessstudio als auch für die Couch.
  • Der elastische Bund und der runde Kordelzug an der Außenseite bieten eine bequeme, individuelle Passform an der Taille.
  • In den Gesäßtaschen mit Druckknopf kannst du kleine Gegenstände sicher aufbewahren.

Produktinformationen

  • Aufgesticktes Nike Futura-Logo
  • Taschen für die Hände
  • Body: 78–84 % Baumwolle / 16–22 % Polyester. Seitentasche/Gesäßtasche: 100 % Baumwolle.
  • Material-Prozentangaben können variieren. Genaue Angaben findest du auf dem Label.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: FN3801-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 175 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
    • Normale Länge: Reicht bis unter den Knöchel
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (20)

4.5 Sterne

  • ElodyK819250535

    Conforme aux attentes et aux photos

  • Guido680484570

    Ottimo tessuto e rispetta la taglia richiesta; taglia M per 1.76 e 84 kg

  • Dobre dresy

    Grzegorz882839540

    Rozmiar M to max do 180 cm wzrostu chyba ,że lubisz nosić ubrania fit lub lekko małe.

Nike Club Jogger aus French-Terry (Herren)

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