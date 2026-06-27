Nike Club Jogger aus French-Terry (Herren)

ElodyK819250535
Conforme aux attentes et aux photos
Diese klassische Jogger wurde für ein relaxtes Tragegefühl an Gesäß und Oberschenkel entwickelt und läuft an den gerippten Knöcheln leicht schmal zu. Das mittelschwere French-Terry-Material sorgt für ein weiches, bequemes Tragegefühl, ähnlich deiner klassischen Trainingshose.
Nike Club
Diese klassische Jogger wurde für ein relaxtes Tragegefühl an Gesäß und Oberschenkel entwickelt und läuft an den gerippten Knöcheln leicht schmal zu. Das mittelschwere French-Terry-Material sorgt für ein weiches, bequemes Tragegefühl, ähnlich deiner klassischen Trainingshose.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.5 Sterne
ElodyK819250535
Conforme aux attentes et aux photos
Guido680484570
Ottimo tessuto e rispetta la taglia richiesta; taglia M per 1.76 e 84 kg
Dobre dresy
Grzegorz882839540
Rozmiar M to max do 180 cm wzrostu chyba ,że lubisz nosić ubrania fit lub lekko małe.
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