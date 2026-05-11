Nike Club French-Terry-Hose mit offenem Saum (Herren)

AntoninoS204272534
Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole
Diese klassische Jogger ist clean und lässig. Ihr mittelschweres French-Terry-Material (mit nicht angerauten Schlaufen an der Innenseite) sorgt für Struktur, Atmungsaktivität und ein weiches Tragegefühl. Durch den offenen Saum liegt die Hose locker auf deinen Schuhen auf.
Nike Club
Diese klassische Jogger ist clean und lässig. Ihr mittelschweres French-Terry-Material (mit nicht angerauten Schlaufen an der Innenseite) sorgt für Struktur, Atmungsaktivität und ein weiches Tragegefühl. Durch den offenen Saum liegt die Hose locker auf deinen Schuhen auf.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
3.7 Sterne
AntoninoS204272534
Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole
AfonsoB259257767
I’m 181cm and S is fine/little bit loose
Bra byxa men stor storlek
JesperH824442880
Skönt material men stora i storleken. Har vanligtsvis large men borde valt medium i denna
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