Nike Club French-Terry-Alumni-Shorts (Herren)

sebastienpons@hotmail.fr
Basic à avoir dans ses tenues.
Diese Alumni-Shorts aus French Terry wurden mit dem Tragekomfort von Nike Club entwickelt. Ihr lässiger Schnitt sorgt für eine relaxte Passform an Gesäß und Oberschenkeln.
Nike Club
Diese Alumni-Shorts aus French Terry wurden mit dem Tragekomfort von Nike Club entwickelt. Ihr lässiger Schnitt sorgt für eine relaxte Passform an Gesäß und Oberschenkeln.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.3 Sterne
sebastienpons@hotmail.fr
Basic à avoir dans ses tenues.
Alessio964280210
perfetti, molto comodi, li consiglio molto.
Un rosa sbiadito
DanielaV366644012
Sembrava carino il colore visto in foto, ma indossato e visto dal vivo non mi è piaciuto granché, troppo chiaro e senza identità. Inoltre la vestibilità mi sembra più ampia degli altri pantaloncini già in mio possesso dello stesso tipo.
Nike Club
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