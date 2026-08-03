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Hoch bewertet
Nike Club French-Terry-Alumni-Shorts (Herren) - Schwarz/Schwarz/Weiß

Nike Club

French-Terry-Alumni-Shorts für Herren

44,99 €
Schwarz/Schwarz/Weiß
Sail/Sail/Schwarz
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/Weiß
Obsidian/Obsidian/Weiß
Pink Foam/Pink Foam/Weiß
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Diese Alumni-Shorts aus French Terry wurden mit dem Tragekomfort von Nike Club entwickelt. Ihr lässiger Schnitt sorgt für eine relaxte Passform an Gesäß und Oberschenkeln.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: FQ4950-010

Nike Club

44,99 €

Diese Alumni-Shorts aus French Terry wurden mit dem Tragekomfort von Nike Club entwickelt. Ihr lässiger Schnitt sorgt für eine relaxte Passform an Gesäß und Oberschenkeln.

Vorteile

  • Dieses mittelschwere French Terry-Material (mit nicht angerauten Schlaufen innen) sorgt für Struktur, Atmungsaktivität und ein weiches Tragegefühl. Damit eignet sich der Hoodie sowohl für das Fitnessstudio als auch für die Couch.
  • Die Tasche hinten eignet sich zur sicheren Aufbewahrung von Kleinigkeiten.

Produktinformationen

  • Taschen für die Hände
  • Elastischer Bund mit äußerem Kordelzug
  • 58 % Baumwolle / 23 % Viskose / 19 % Polyester Tasche vorne: 100 % Baumwolle, Bund: 49 % Viskose / 47 % Baumwolle / 4 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß
  • Style: FQ4950-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 178 cm
    • Model trägt Größe 3XL bei einer Körpergröße von 196 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (58)

4.3 Sterne

  • sebastienpons@hotmail.fr

    Basic à avoir dans ses tenues.

  • Alessio964280210

    perfetti, molto comodi, li consiglio molto.

  • Un rosa sbiadito

    DanielaV366644012

    Sembrava carino il colore visto in foto, ma indossato e visto dal vivo non mi è piaciuto granché, troppo chiaro e senza identità. Inoltre la vestibilità mi sembra più ampia degli altri pantaloncini già in mio possesso dello stesso tipo.

Nike Club French-Terry-Alumni-Shorts (Herren)

Nike Club

44,99 €

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