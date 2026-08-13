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Nike "City Pack" Herren-T-Shirt - Dark Smoke Grey/Cool Grey/Grey Fog

Nike "City Pack"

Herren-T-Shirt

39,99 €
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Die Air-Max-Familie umfasst zahlreiche Modelle, die sich alle durch ihren individuellen Charakter und Stil auszeichnen. Lasst sie uns feiern.


  • Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey/Cool Grey/Grey Fog
  • Style: IQ3765-070

Nike "City Pack"

39,99 €

Die Air-Max-Familie umfasst zahlreiche Modelle, die sich alle durch ihren individuellen Charakter und Stil auszeichnen. Lasst sie uns feiern.

Produktinformationen

  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Dark Smoke Grey/Cool Grey/Grey Fog
  • Style: IQ3765-070

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Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Qualität hochwertig

    Enrico841255912

    einfach topp Qualität. Super Material.

Nike "City Pack" Herren-T-Shirt

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