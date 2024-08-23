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Hoch bewertet
Chicago Bulls Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren - University Red/Weiß/Weiß

Recyclingmaterialien

Chicago Bulls Icon Edition

Nike NBA Swingman Shorts für Herren

69,99 €
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Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester

Die Chicago Bulls Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts wurden von den authentischen NBA Shorts inspiriert. Sie sind aus schweißableitendem Material und haben leicht zugängliche Seitentaschen. Die Designdetails entsprechen denen der Spielerkleidung deines Teams. Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.


  • Gezeigte Farbe: University Red/Weiß/Weiß
  • Style: AJ5593-657

Chicago Bulls Icon Edition

69,99 €

REPRÄSENTIERE DEIN TEAM.

Die Chicago Bulls Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts wurden von den authentischen NBA Shorts inspiriert. Sie sind aus schweißableitendem Material und haben leicht zugängliche Seitentaschen. Die Designdetails entsprechen denen der Spielerkleidung deines Teams. Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester.

Vorteile

  • Die Dri-FIT-Technologie sorgt für trockenen Tragekomfort.
  • Leichtes und dennoch strapazierfähiges Doppelstrick-Mesh.
  • Schlitze im Saum gewährleisten uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.

Produktinformationen

  • Taschen an den Seitennähten
  • 100 % recycelter Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: University Red/Weiß/Weiß
  • Style: AJ5593-657

Größe und Passform

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (24)

4.8 Sterne

  • Riccardo

    Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva

  • Ottimo pantaloncino

    Patrizia501063455

    Pantaloncini molto belli acquistati taglia m per mio figlio di 16 anni è rimasto molto contento. Ottimo acquisto

  • Marcin793570222

    super polecam

Chicago Bulls Icon Edition Nike NBA Swingman Shorts für Herren

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