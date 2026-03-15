 
Bild 1 von 2
Chicago Bulls Club Nike NBA-Hoodie für Herren - University Red/Weiß

Chicago Bulls Club

Nike NBA-Hoodie für Herren

74,99 €
Größe auswählenGrößentabelle

Weiches Fleece und die Bulls. Er hat alles, was du an einem Nike Hoodie liebst und bietet noch ein kleines Extra für die Fans.


  • Gezeigte Farbe: University Red/Weiß
  • Style: HM9872-657

Chicago Bulls Club

74,99 €

Weiches Fleece und die Bulls. Er hat alles, was du an einem Nike Hoodie liebst und bietet noch ein kleines Extra für die Fans.

Produktinformationen

  • Body/Kapuzenfutter: 79 % Baumwolle / 21 % Polyester. Rippmaterial: 98 % Baumwolle / 2 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: University Red/Weiß
  • Style: HM9872-657

Größe und Passform

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (2)

5 Sterne

  • Felpa

    Giorgio40540547

    Ottimo , veste molto morbido, taglia perfetta !

  • Bardzo fajna bluza

    RafałT737750965

    Bluza prezentuje się super. Jakość materiału i jakość wykonania super

Chicago Bulls Club Nike NBA-Hoodie für Herren

Chicago Bulls Club

74,99 €

Vervollständige den Look