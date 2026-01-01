Chelsea 25/26
Nike Apex Bucket Hat
Genieße die Sonne und verleih deinem Look etwas Spaß mit dem Nike Apex Bucket Hat. Diese leichte Mütze lässt sich einfach anziehen und einfach verstauen, wenn du sie nicht benötigst. Sie sorgt für Tragekomfort, wenn die Sonne scheint und Abenteuer auf dem Plan stehen.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Vibrant Yellow
- Style: IU3824-010
Chelsea 25/26
Genieße die Sonne und verleih deinem Look etwas Spaß mit dem Nike Apex Bucket Hat. Diese leichte Mütze lässt sich einfach anziehen und einfach verstauen, wenn du sie nicht benötigst. Sie sorgt für Tragekomfort, wenn die Sonne scheint und Abenteuer auf dem Plan stehen.
Vorteile
- Alle Apex Bucket Hats haben eine mittlere Höhe und bieten umfassenden Schutz.
- Das unstrukturierte Design lässt sich einfach flach verstauen.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Handwäsche
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Vibrant Yellow
- Style: IU3824-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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