Nike Calm 2.0 Slides (Herren)

Brian143554157
Good color way is dirty and texture very fast to clean
Egal, was du heute vorhast: Genieße die Ruhe an deinem freien Tag und sorg dafür, dass deine Füße es genauso schön haben. Diese Slides mit minimalistischem Design bestehen aus weichem, stützendem Schaumstoff und lassen sich einfach mit oder ohne Socken tragen. Das texturierte Fußbett sorgt dafür, dass deine Füße nicht hin- und herrutschen.
Nike Calm 2.0
Egal, was du heute vorhast: Genieße die Ruhe an deinem freien Tag und sorg dafür, dass deine Füße es genauso schön haben. Diese Slides mit minimalistischem Design bestehen aus weichem, stützendem Schaumstoff und lassen sich einfach mit oder ohne Socken tragen. Das texturierte Fußbett sorgt dafür, dass deine Füße nicht hin- und herrutschen.
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
4.5 Sterne
Brian143554157
Good color way is dirty and texture very fast to clean
Small
dylan243132104
They're very comfortable but they fit really small.
Runs small
Kristina795586271
They run small. I ordered an M8/W9 and my toes are on top of the ridge. The slides are super comfortable though but size up.
Nike Calm 2.0