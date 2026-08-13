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Hoch bewertet
Nike Calm 2.0 Slides (Herren) - Linen/Linen/Linen

Nike Calm 2.0

Slides (Herren)

49,99 €
Linen/Linen/Linen
Schwarz/Schwarz/Schwarz
Diffused Blue/Diffused Blue/Diffused Blue
Coconut Milk/Coconut Milk
Moon Particle/Moon Particle
Fir/Gum Medium Brown
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Egal, was du heute vorhast: Genieße die Ruhe an deinem freien Tag und sorg dafür, dass deine Füße es genauso schön haben. Diese Slides mit minimalistischem Design bestehen aus weichem, stützendem Schaumstoff und lassen sich einfach mit oder ohne Socken tragen. Das texturierte Fußbett sorgt dafür, dass deine Füße nicht hin- und herrutschen.


  • Gezeigte Farbe: Linen/Linen/Linen
  • Style: IB0183-200

Nike Calm 2.0

49,99 €

Egal, was du heute vorhast: Genieße die Ruhe an deinem freien Tag und sorg dafür, dass deine Füße es genauso schön haben. Diese Slides mit minimalistischem Design bestehen aus weichem, stützendem Schaumstoff und lassen sich einfach mit oder ohne Socken tragen. Das texturierte Fußbett sorgt dafür, dass deine Füße nicht hin- und herrutschen.

Vorteile

  • Das konturierte Design ist aus einem einzigen Stück Schaumstoff gefertigt und sorgt für ein glattes, nahtloses Tragegefühl.
  • Das texturierte Fußbett bietet deinen Füßen Halt.
  • Die Außenhülle besteht aus wasserfreundlichem Schaumstoff, der leicht zu reinigen ist.
  • Die Gummi-Außensohle gibt dir auch auf rutschigem Untergrund eine hervorragende Traktion.

Produktinformationen

  • Gezeigte Farbe: Linen/Linen/Linen
  • Style: IB0183-200

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

Kostenlose Abholung im Store und 30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (263)

4.5 Sterne

  • Brian143554157

    Good color way is dirty and texture very fast to clean

  • Small

    dylan243132104

    They're very comfortable but they fit really small.

  • Runs small

    Kristina795586271

    They run small. I ordered an M8/W9 and my toes are on top of the ridge. The slides are super comfortable though but size up.

Nike Calm 2.0 Slides (Herren)

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